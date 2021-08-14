تشابه الأسماء يوقع الشيخ محمود التهامى فى ورطة زواج (صور)

نشر الشيخ محمود التهامي صورة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو يتوسط الشيخ محمود ياسين، والشيخ طارق ياسين شيخ الطريقة الرفاعية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشرف، وفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور محمد أبوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

حفل الزواج

وحدث الكثير من الجدل على الصورة، واعتقد الجميع أنها صورة زفاف الشيخ محمود ياسين التهامي، وراحت الكثير من الاتصالات تبارك للشيخ محمود التهامي وتهنئة بزفافه وتتمنى له زواجًا سعيدًا مباركًا، مما حدا بالشيخ محمود التهامي إلى أن يعلن أن الزوج اسمه محمود ياسين، وأن هناك تشابه أسماء ليوضح الحقيقة لمتابعيه، فكتب بعدها " تحديث.. يا جماعة العريس اسمه محمود ياسين".

حفل الزواج

جدير بالذكر، أن الشيخ محمود التهامي، ولد بصعيد مصر، والتحق بالأزهر الشريف وتخرج من كلية اللغة العربية، وحصل على دبلومة عامة دراسات عليا ثم التمهيدي ماجستير 2003، درس الموسيقية دراسات حرة في الكونسرفتوار، احترف فن الإنشاد وهو في سن الثالث عشر من عمره، وأحيا العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية والآسيوية والإفريقية، ومنها: «إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، اسبانيا، لندن، فرنسا، تركيا، جنوب أفريقيا، اليمن، ليبيا، إيطاليا، الهند، السودان، أبو ظبي، السعودية ، الجزائر، المغرب، وتونس».

حفل الزواج

أسس «التهامي» أول نقابة للإنشاد في مصر والوطن العربي، واختير نقيبًا للمنشدين والمبتعثين والباحثين في ثقافة الإنشاد عام 2014، وقام بتأسيس مدرسة الإنشاد الديني عام 2015، وتعتبر أول مدرسة متخصصة لتعليم فن الإنشاد الديني والابتهالات، والتي يقوم الشيخ محمود التهامي بالإشراف عليها وبالتدريس فيها بنفسه، مع باقة من أساتذة الإنشاد الديني في مصر.

حفل الزواج

وأصدر 18 ألبومًا غنائيًا، وله ما يزيد عن 300 أنشودة من غنائه وألحانه، حصل على لقب سفير الثقافة في الوطن العربي من الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا، واختير كأفضل شخصية عربية مؤثرة لعام 2016 ضمن تكريم أفضل 100 شخصية إنسانية، حصل على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بصيدا لبنان.

حفل الزواج