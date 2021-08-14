رئيس البرلمان العربى يعزى «السيسى» فى شهداء القوات المسلحة

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن أحر التعازي وأصدق المواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والبرلمان والشعب المصري، في استشهاد عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة شمال سيناء، أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها العسومي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "خالص تعازينا وعميق مواساتنا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر في شهداء الجيش المصري العظيم..سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها".

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ قد أعلن استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة خلال ملاحقة بعض العناصر الإرهابية في وسط شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له، إن استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً.

كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة.

ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.