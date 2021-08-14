السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربى يعزى «السيسى» فى شهداء القوات المسلحة

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن أحر التعازي وأصدق المواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة والبرلمان والشعب المصري، في استشهاد عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة شمال سيناء، أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

 

جاء ذلك في تدوينة نشرها العسومي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "خالص تعازينا وعميق مواساتنا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر في شهداء الجيش المصري العظيم..سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها".

 

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ قد أعلن استشهاد وإصابة  9  من أبطال القوات المسلحة خلال ملاحقة بعض العناصر الإرهابية في وسط شمال سيناء.

 

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له، إن استكمالاً لجهود القوات المسلحة فى أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد (13) عنصراً تكفيرياً.

 

كما تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

 

وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة.

 

ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد ( 9 ) من أبطال القوات المسلحة.

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي البرلمان القوات المسلحة المتحدث العسكري رئيس البرلمان الجيش المصرى رئيس البرلمان العربي العناصر التكفيرية عادل بن عبد الرحمن العسومي البرلمان العرب رئيس جمهورية مصر العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

رئيس البرلمان العربى يعزى «السيسى» فى شهداء القوات المسلحة

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان