السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول مصنع مصرى لصناعة التونة ببورسعيد (صور)

مصنع التونة
مصنع التونة

يوجد بالمنطقة الصناعية الجديدة ببورسعيد مصنعًا على مساحة 14 ألف متر مربع،  ينافس المصانع العالمية في تصنيع أسماك التونة وتعبئتها، وتوزيعها بالأسواق المحلية  والخارجية، حيث ينتج 100 طن سمك تونة يوميًا، معبئًا داخل ما يقرب من 30 ألف علبة تونة، باستثمارات تتراوح ما بين 400 و450 مليون جنيه.

أول مصنع مصري لصناعة السلمون والتونة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

أول مصنع مصرى لصناعة التونة

وقال سليمان جمال، المدير التنفيذي لأحد مصانع أسماك التونة والأسماك، إنه للمرة الأولى بمصر يتم إنتاج أسماك التونة من اللحم الأحمر واللحم الأبيض بجودة عالية، وتصديرها لجميع دول شرق آسيا، قائلًا: «بعض الأسماك المدخنة يتم تمليحها باستخدام طريقة برايل حفاظًا على سلامة الأسماك وصلاحيتها».

أول مصنع مصرى لصناعة التونة

وتابع «سليمان»، خلال تصريحات لـ«الدستور»: «المصنع يطبق المعايير الجودة وسلامة الأغذية، ويرتدي جميع العاملين الماسكات والجوانتيات، وهناك تعقيم باستمرار لهم، وتوفير أجهزة حديثة لقياس درجة الحرارة لجميع العاملين يوميًا».

أول مصنع مصرى لصناعة التونة

وأوضح المدير التنفيذي لأحد مصانع أسماك التونة والأسماك، أن أسماك التونة تمر بعدة مراحل عديدة ليخرج المنتج على هيئة علبة من التونة الحمراء والبيضاء، قائلًا: «يتم اصطياد سمك التونة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حسب كل موسم، والصيادين مجهزين بكافة سبل الحماية؛ لأن التونة من الأسماك الشرسة والصيادين يأخذون حظرهم».

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أول مصنع مصرى لصناعة التونة

وأكد «سليمان»، على أنه يتم التحكم في درجة حرارة السمك طبقًا لطبيعة الدولة التي يتم تصديرها لمنتج سمك التونة والسلمون وفقًا للمواصفات العالمية المتفق عليها، وزيادة فترة الصالحية، قائلًا: «سمك التونة في مصر له طعم ومذاق وجودة مختلفة ينافس بها دول العالم، ونظافة وفق أعلى معايير الجودة، والعاملين في المصنع شغالين من ٩ صباحًا لـ٤ عصرًا لإخراج منتج عالي الجودة».

أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
أول مصنع مصرى لصناعة التونة
المنطقة الصناعية الجديدة ببورسعيد المصانع العالمية أسماك التونة بورسعيد المنطقة الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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