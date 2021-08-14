كيف تحققين مشروعًا ناجحًا؟.. استشاري تنمية بشرية يجيب



تسعى الكثير من السيدات إلى إنشاء المشروعات الخاصة بهن في ظل الاتجاه للعمل الشخصي إعمالًا بمبادئ الاستقلالية والطموح وتحقيق الذات.

ويوضح محمد حسني، استشاري التنمية البشرية لـ"الدستور" نصائح للمرأة لتحقيق مشروع ناجح.

وقال محمد حسني، استشاري التنمية البشرية، إن الطريقة المثلى التي يجب للمرأة اتباعها في صنع ذاتها واتخاذ الطرق المثلى للنجاح عديدة ومتنوعة تختلف من بيئة الي أخرى ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى ولذا يجب اتباع الآتي:

-الخبرات العملية والعلمية هذه أولى المراحل التي لابد اكتسبها منذ التنشئة والعمل علي تطوير ذاتها من خلال التعلم قبل بدء أي مشروع، فالجاهزية الفعالة هي التي تأتي ثمارها في نجاح أي مشروع.

-رسم الخطوط الواضحة اللازمة لأي مشروع قبل البدء فيه واكتساب مهارات الاتصال الفعال مع الخبراء في المجال الذي يريد فيه الشخص بدء مشروعه فيه والاستفادة من تلك الخبراء بقدر كافٍ حتى لا يقع الشخص فريسة للفشل.

-الاعتماد على نقاط القوة في شخصيتها، فكل امرأة لديها نقاط قوة لا يعرفها غيرها وتختلف من شخصية لأخرى فعليها الاستفادة منها بشكل مباشر في تنفيذ خططها في الشغل ونجاح مشروعها.

- الشغف هو الوسيلة الأولي الداعمة لنجاح أي مشروع ويجب عدم الاستسلام واليأس التي قد يصاب بها إذا بدأ مشروعه الخاص، ويجب عليها التوافق بين حياتها المهنية والشخصية.

- لابد للمرأة من خلق دوافع لها باستمرار حتي تحقق الربح المطلوب وأعتقد أن هذا البند مرتبط بالشغف بكلما زاد شغفك تجددت دوافعها نجح مشروعها.

-عليكي التميز في اختيار فكرة المشروع فأولى خطوات النجاح ألا يتم الاعتماد على نجاح الغير في فكرة مشروع ما بل لابد من الاعتماد على أفكار جديدة ومميزة كما لابد من وجود ميزة معينه في تسويق مشروعك واختيار تخصص معين.