الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«يوسف»: الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر

احمد يوسف رئيس هيئة
احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة

قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، إنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التى تم إسنادها إلى التحالف الكندي الإنجليزي الذي تعاقدت معه الوزارة مع بداية العام الجارى، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا العمل على التعاقد مع أحد التحالفات الدولية لإسناد مهمة تنفيذ الحملة وفقا للاستراتيجية المعدة.

وأضاف "يوسف" لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة والآثار تدرس حاليا مدى تأثير الفيروس المتحور على كافة الأسواق المصدرة للسياحة، لافتا إلى أن السياحة الخارجية تشهد يوميا تطورا ونكتسب أسواق جديدة تتوافد على المقاصد السياحية المختلفة موضحا أن هناك نحو أكثر من 40 سوق أوروبى بدات فى تشغيل رحلاتها على مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020.

وأوضح يوسف أن الهيئة تعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال بث إعلانات دعائية ممولة بمواقع التواصل الاجتماعي لحث المصريين وغيرهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على السفر، وخاصة أن السياحة الداخلية ساهمت في تمثل الفترة الماضية انتعاش الإشغالات بالفنادق بشكل كبير كما أن الشركة الوطنية مصر للطيران قد قدمت أسعارا تشجيعية على تذاكر رحلات الطيران لتحفيز المصريين على ودعما لحركة السياحة الداخلية.

يشار إلى أن فريق عمل الذي أشرف على الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر أكد على ضرورة إبراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق من خلال تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن ومتنوع يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة قديمة متفردة وفن حديث وسينما ومسرح وحرف تراثية وأكلات مصرية تقليدية شهية وفعاليات رياضية وفنية وأثرية وثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي بالإضافة إلى إبراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

وزارة السياحة والآثار هيئة تنشيط السياحة المقاصد السياحية الترويج السياحي حملة دعائية

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