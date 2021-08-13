الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لرسوبها فى 6 مواد.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الخامس بالعبور

جثة
جثة

شهدت منطقة مساكن الشباب بمدينة العبور، واقعة إلقاء طالبة نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى، وذلك بعدما عاتبتها والدتها على الرسوب فى 6 مواد دراسية بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما أدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "أسماء م ف"، 19 سنة، طالبة جامعية، بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها، بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

 

وبسؤال والدة الفتاة، تبين أنه أثناء معاتبتها نجلتها لرسوبها هذا العام فى 6 مواد دراسية فوجئت بقيامها بالتوجه لشباك الشقة الكائنة بالدور الخامس وألقت بنفسها فى الشارع، ما تسبب فى حدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وجرى نقلها لمستشفى العبور الخصصى، إلا أنها توفيت فور وصولها المستشفى.

منطقة مساكن الشباب إلقاء طالبة لنفسها كسر بقاع الجمجمة نزيف داخلى بالمخ العبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وزيرة الصحة: إقبال كبير من المواطنين على مراكز تلقى لقاحات كورونا

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة

5 إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان شرق نابلس

«الاحتكاك الأول».. كيف تصرفت إسرائيل مع أمريكا فى ملف توسيع الاستيطان؟