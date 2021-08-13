لرسوبها فى 6 مواد.. طالبة تلقى بنفسها من الطابق الخامس بالعبور

شهدت منطقة مساكن الشباب بمدينة العبور، واقعة إلقاء طالبة نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى، وذلك بعدما عاتبتها والدتها على الرسوب فى 6 مواد دراسية بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما أدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "أسماء م ف"، 19 سنة، طالبة جامعية، بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها، بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس، ما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

وبسؤال والدة الفتاة، تبين أنه أثناء معاتبتها نجلتها لرسوبها هذا العام فى 6 مواد دراسية فوجئت بقيامها بالتوجه لشباك الشقة الكائنة بالدور الخامس وألقت بنفسها فى الشارع، ما تسبب فى حدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وجرى نقلها لمستشفى العبور الخصصى، إلا أنها توفيت فور وصولها المستشفى.