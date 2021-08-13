الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأهرام للمجمعات الاستهلاكية»: فروعنا توفر 300 صنف بتخفيضات تصل لـ25%

سلع تموينية
سلع تموينية

أكد الحسيني عدارؤس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام تقوم بتوفير أكثر من 300 صنف للسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

وقال "عدارؤس" لـ"الدستور"، إن الفروع تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية وعلى رأسها سلع السكر والأرز والزيت والمكرونة والسمنة النباتي والدقيق الأبيض الفاخر وغيرها من السلع، مشيرا إلى أنه يتم طرح نوعين من اللحوم الحمراء الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للعام الثاني على التوالي مقارنة بطرح اللحوم في محلات الجزارة بلغت 140 جنيها وهناك إقبال على شراء اللحوم السودانية الطازجة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والنوع الثاني وهي طرح اللحوم المجمدة البرازيلية وبسعر ثابت للعام الثاني على التوالي بـ65 جنيها.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية دورها خدمي وحماية اجتماعية وهدفها هو الإتاحة لجميع السلع بأسعار مخفضة وتنافسية للضغط علي التجار بخفض الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة ليصب لصالح المستهلك.

وتابع أن الفروع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتعمل حتي الإجازات الأسبوعية أو الرسمية أو في الأعياد والمناسبات من أجل المواطن وتوفير السلع المناسبة له في المجمعات مشيرا إلي أن المواطن له حق الاختيار للسلع التي تناسبه حسب مقدرته المادية ولا يوجد أي شكوى بنقص أي سلع.

المجمعات الاستهلاكية توفير السلع الأسواق المحلية حماية اجتماعية القابضة للصناعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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