ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يبحث خطة إنشاء 230 مدرسة بتكلفة مليار جنيه

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، للعام المالي 2020-2021، والعام المالي الحالي 2021-2022، والموقف التنفيذي للمدارس التي يجرى العمل بها والتي تم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للدخول في العملية التعليمية لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وتناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ، واستعراض معدلات التنفيذ في المدارس الجديدة والخطة الإنشائية لحل مشكلة الكثافات والفترات لاستيعاب الزيادة السكانية.

وقال المحافظ، إن إجمالي المدارس المنفذة في خطة عام 2020-2021، والجاري تنفيذها في الخطة الجديدة لعام 2021-2022، بالإضافة إلى قرى حياة كريمة يبلغ 230 مدرسة بإجمالي عدد 3458 فصل دراسي بتكلفة تزيد عن مليار جنيه لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، مشيدًا بدور الهيئة في دعم احتياجات المحافظة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبناء أسيوط مثمنًا الجهود المبذولة لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

من جانبه؛ أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن عدد المدارس التي تم الاستلام الابتدائي لها في خطة عام 2020-2021 شاملة قرى حياة كريمة يبلغ 72 مدرسة بواقع 1086 فصل دراسي بتكلفة 343 ألف و700 ألف جنيه.

كما يجري العمل في خطة إنشاءات الهيئة لعام 2021-2022 عدد 72 مدرسة بواقع 1145 فصلًا دراسيًا بتكلفة 360 مليونًا و400 ألف جنيه، منها 7 مدارس جارٍ تسليم الموقع.

ولفتًا إلى أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة 388 مليونًا و700 ألف جنيه، منها 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصل دراسي بتكلفة 194 مليونًا و300 ألف جنيه، و38 مدرسة جارٍ العمل بها بواقع 549 فصلًا دراسيًا بتكلفة 194 مليون و400 ألف جنيه.