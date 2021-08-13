برلماني: هناك ثقة مطلقة من الرئيس السيسي في شباب مصر وقدراتهم

قال النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالشباب في مصر أصبح واضحًا وأصيلا وسياسة لها قواعدها بشكل عام أمام الجميع، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، والذي اهتم بالشباب والمرأة والعمل على تعزيز حقوقهما السياسية والاجتماعية بشكل كبير وغير مسبوق.

وثمن الدابي، في بيان له اليوم، الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها الرئيس السيسي لفئة الشباب، والعمل على دعمها بشتى السبل، لافتا إلى الكلمة التي قالها الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض.

وأضاف وكيل سياحة الشيوخ، أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لانجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر.

وشدد الدابي على أن تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية من جانب الرئيس السيسي كان بشكل عملي حيث جرى تعيين الكثير من الشباب، في مناصب نواب المحافظين ونواب للوزراء وكثير من المناصب التنفيذية، وهو ما لم يحدث بأي شكل طوال العهود السابقة.