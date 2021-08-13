ضبط بحوزته «حشيش».. حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بحوزته 85 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 85 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

جاء ذلك بعد متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، بمشاركة فاعلة من قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وعُثر بحوزته على 85 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 12٫750 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي «سبعمائة وسبعين ألف جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.