الجزائر تخمد كل الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو.

وقالت المديرية العامة في بيان لها، إن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين الى توخي الحيطة والحذر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية، حسبما أفادت صحيفة النهار الجزائرية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 14 ساعة الأخيرة بإخماد 76 حريق عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريق بتيزي وزو.

وحسب ذات البيان، فقد تم إخماد 11 حريق بولاية الطارف، بجاية 8، جيجل 4 حرائق، و البليدة ، بالاضافة الى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذا إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس،وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و 7 حراق بولاية بجاية، الطارف بـ 6 حرائق، قالمة وسوق أهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.

ومن المقرر أن تصل الجزائر، اليوم الجمعة، طائرتان لإخماد الحرائق «من نوع كانادار» قادمتان من إسبانيا للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات جزائرية منذ أربعة أيام، وخلفت عشرات الضحايا من بين المدنيين والعسكريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له مساء أمس الخميس، إن طائرة أخرى قادمة من سويسرا ستصل الجزائر في غضون ثلاثة أيام لإخماد الحرائق التي مست عدة ولايات وعلى رأسها ولايتي تيزي وزو و بجاية.

وأوضح الرئيس تبون، أنه منذ نشوب أولى الحرائق، أعطى تعليمات للاتصال بجميع الدول الأوروبية الصديقة من أجل اقتناء طائرات إخماد الحرائق، مضيفًا: «للأسف ولا دولة استجابت لنا لان كل الطائرات الأوروبية كانت متمركزة في اليونان».

واستقبلت الجزائر أمس الخميس طائرتين لإخماد الحرائق قادمتين من فرنسا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، وذلك بعد أن توصلت الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الإتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرات لإخماد الحرائق.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصول طائرتي إطفاء أرسلتهما فرنسا إلى الجزائر، لدعم الشعب الجزائري في أعقاب حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في عدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والإصابات.

وكتب ماكرون، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «سوف يمدون يد المساعدة للتعامل مع الحرائق الرهيبة التي تواجهها الجزائر منذ عدة أيام».

ووجّه الرئيس الجزائري رسالة إلى شعب الجزائر بعد اندلاع حرائق بالغابات، وكتب تبون، في سلسلة من التغريدات السابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «أعزّي نفسي وأعزّي عائلات ضحايا الحرائق التي التهبت في الجزائر».

وأضاف قائلًا: «وأمام هذا المصاب الجلل، أدعو الله القدير، أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.. إنا لله و إنا إليه راجعون».