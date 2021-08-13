الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تخصص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

عاصم الجزار
عاصم الجزار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – معهد تعليم عالٍ – مدرسة – مول تجارى – صناعى – طبى – سكنى تجارى إدارى – تعليمى – إسكان فندقى – مركز اجتماعى خدمى).

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم الموافقة على تخصيص 11 منفذاً، و3 مكاتب تموين، بمدينة حدائق أكتوبر، تُستخدم كمنافذ لبيع السلع الغذائية، وصرف السلع التموينية للجمهور، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 2011-7-5.

وأوضح الوزير أنه فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة نشاط تجارى إدارى، ومركز صيانة سيارات، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، لإقامة نشاط تجارى إدارى، ومدرسة، وإسكان فندقي، ومحطة تموين سيارات، ومركز اجتماعى خدمى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة معهد تعليم عالٍ، ونشاط تجارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة نشاط طبى، ونشاط تجارى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مول تجاري.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة (صناعى – تجارى – تعليمى)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط تجاري إدارى، وفى مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط تجاري، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط تجاري إدارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط تجاري سكنى، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط صناعى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
 

وزارة التموين القاهرة الجديدة وزير الإسكان المجتمعات العمرانية التجارة الداخلية السلع التموينية هيئة المجتمعات العمرانية

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