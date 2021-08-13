الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجر جملة بـ130 كرتونة سجائر مهربة فى دمياط

سجائر مهربة
سجائر مهربة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التحقيق فى الشكوى الواردة بشأن قيام  أحد تجار الجملة، بمدينة عزبة البرج، بتخزين واحتكار السجائر المصرية والمهربة، وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متتالية استهدفت مخزنا تابعا له، حيث تم ضبط 66 كرتونة سجائر مهربة بإجمالي 3200 قاروصة، كما تم رصده مرة أخرى وتم ضبط 72 كرتونة سجائر مهربة بإجمالى 3600 قاروصة، فضلاً عن ضبط 500 علبة سجائر بالمحل الخاص به.

وتم تحرير محضر جنح، كما تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وبعد الإفراج عنه على ذمة القضية، واصلت المديرية جهودها لملاحقة أى مخالفة قد يقوم بها، والتصدى لأية محاولات احتكار للسلع واتخاذ الإجراء الحاسم بشأنها.

- عقوبة احتكار السلع

 عقوبة محتكري السلع ومنع تداولها عن المواطنين حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

كما نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرًا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

دمياط محافظ دمياط منال عوض سجائر التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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