تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة الموافق 13-8-2021، شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، نهارًا، معتدل الحرارة ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبورماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29