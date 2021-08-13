«فيسبوك» تعلن عن تأجيل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 2022

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها قررت تأجيل خططها لعودة الموظفين إلى المكاتب في الولايات المتحدة حتى يناير 2022.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أشارت الشركة إلى أنها اتخذت هذا القرار بسبب المخاوف من انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستحدد موعد عودة الموظفين إلى المكاتب بناء على البيانات، وليس على المواعيد.

ولم تستبعد الشركة أن الموظفين في الخارج قد يواصلون العمل من منازلهم.

وفي وقت سابق كانت "فيسبوك" تخطط لعودة الموظفين إلى المكاتب في أكتوبر 2021.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.