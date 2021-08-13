الشرطة البريطانية: مقتل 6 أشخاص بينهم الجانى جراء إطلاق نار فى إنجلترا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، مقتل 6 أشخاص بينهم الجاني جراء إطلاق نار وقع، الخميس، في منطقة (بليماوث) في مقاطعة إنجلترا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الشرطة - في بيان: "إن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بليماوث الواقعة بجنوب غربي إنجلترا، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى مقتل الشخص المسلح الذي أطلق النار".



وأضافت "أن الشرطة عثرت على جثتي فتاتين وجثتي شخصين في موقع الحادث، بالإضافة إلى جثة شخص آخر من المعتقد أن يكون الجاني، وثمة اعتقاد بأنهم لقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم".



وتابعت "أن فتاة أخرى لفظت أنفاسها في المستشفى إثر نقلها للعلاج من طلقات نارية".



وأشارت الشرطة أنه يجرى تحقيق بشأن سبب حادث إطلاق النار الذي وقع في (بليماوث) التي يقطنها أكثر من مائتي ألف شخص، وتقع على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا.



من جانبه، أشار النائب البرلماني جوني ميرسير إلى أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.



وفي وقت سابق، ضبطت شرطة العاصمة البريطانية، كميات من العملة المشفرة "بيتكوين" بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) في إطار تحقيق يتعلق بجرائم غسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الشرطة القول إن المبلغ أكثر من ضعف الكمية النقدية التي ضبطت العام الماضي، التي شكلت أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة.

وتبلغ قيمة عملة البيتكوين الواحدة حاليا نحو 34 ألف دولار، وتراجعت قيمتها من 65 ألف دولار في أبريل، ما يعني أن المبلغ المصادر ربما كان الضعف تقريبا قبل شهرين.

وجاءت عملية الضبط من جانب قيادة جرائم الاقتصاد التابعة للشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) عقب تلقي معلومات عن تحويل أصول جنائية، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقال نائب مساعد مفوضة سكوتلانديارد، جراهام ماكنالتي: "كل جزء من (سكوتلانديارد) يعمل من أجل خفض معدل العنف في شوارع لندن، كأولوية قصوى، وهذا يشمل المحققين الماليين".

وأضاف: "هناك صلة وثيقة بين المال والعنف، لاتزال الأموال النقدية هي الحاكمة، ولكن فيما تتطور التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية، يتحرك البعض تجاه وسائل أكثر تعقيدا لغسل أرباحهم".