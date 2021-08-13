الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة البريطانية: مقتل 6 أشخاص بينهم الجانى جراء إطلاق نار فى إنجلترا

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، مقتل 6 أشخاص بينهم الجاني جراء إطلاق نار وقع، الخميس، في منطقة (بليماوث) في مقاطعة إنجلترا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الشرطة - في بيان: "إن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بليماوث الواقعة بجنوب غربي إنجلترا، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى مقتل الشخص المسلح الذي أطلق النار".


وأضافت "أن الشرطة عثرت على جثتي فتاتين وجثتي شخصين في موقع الحادث، بالإضافة إلى جثة شخص آخر من المعتقد أن يكون الجاني، وثمة اعتقاد بأنهم لقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم".


وتابعت "أن فتاة أخرى لفظت أنفاسها في المستشفى إثر نقلها للعلاج من طلقات نارية".


وأشارت الشرطة أنه يجرى تحقيق بشأن سبب حادث إطلاق النار الذي وقع في (بليماوث) التي يقطنها أكثر من مائتي ألف شخص، وتقع على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا.


من جانبه، أشار النائب البرلماني جوني ميرسير إلى أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.


وفي وقت سابق، ضبطت شرطة العاصمة البريطانية، كميات من العملة المشفرة "بيتكوين" بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) في إطار تحقيق يتعلق بجرائم غسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الشرطة القول إن المبلغ أكثر من ضعف الكمية النقدية التي ضبطت العام الماضي، التي شكلت أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة.
وتبلغ قيمة عملة البيتكوين الواحدة حاليا نحو 34 ألف دولار، وتراجعت قيمتها من 65 ألف دولار في أبريل، ما يعني أن المبلغ المصادر ربما كان الضعف تقريبا قبل شهرين.

وجاءت عملية الضبط من جانب قيادة جرائم الاقتصاد التابعة للشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) عقب تلقي معلومات عن تحويل أصول جنائية، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقال نائب مساعد مفوضة سكوتلانديارد، جراهام ماكنالتي: "كل جزء من (سكوتلانديارد) يعمل من أجل خفض معدل العنف في شوارع لندن، كأولوية قصوى، وهذا يشمل المحققين الماليين".
وأضاف: "هناك صلة وثيقة بين المال والعنف، لاتزال الأموال النقدية هي الحاكمة، ولكن فيما تتطور التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية، يتحرك البعض تجاه وسائل أكثر تعقيدا لغسل أرباحهم".

على شرطة اليوم طلاق قتل تحقيق أشخاص مقاطعة إطلاق نار الشرطة البريطانية البريطانية اطلاق 6 أشخاص حادث اطلاق النار جثة شخص حادث اطلاق موقع الحادث نائب البرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

وزير التعليم يكشف حقيقة وجود درجات الرأفة بنتائج الثانوية العامة 2021

وباء قديم يعود من جديد

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى