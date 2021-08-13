الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبدالغنى يستقبل الحرفيين من أبناء سيوة العائدين من السعودية

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

استقبل العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، بقاعة الاجتماعات العمالة المصرية من أبناء سيوة العائدين من المملكة العربية السعودية والمتخصصة في مجال تشييد وترميم المباني، وأصحاب حرف النجارة، والنحت، والمشغولات اليدوية. 

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رئيس مدينة سيوة 

وقدم رئيس مدينة سيوة التهنئة لهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مقدما الشكر والتقدير لجهودهم وتفانيهم في العمل وتمثيل مصر بالخارج خاصةً في مجال الترميم باستخدام المواد من البيئة المحيطة بالمكان. 

 وأوضح رئيس مدينة سيوة أن قلعة شالي الأثرية بالواحة خير شاهد على ذلك بعد ترميمها والحفاظ على مظهرها الحضاري العريق، مؤكدا استعداد رئاسة المركز التام على الاستماع إلى كافة المقترحات بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجميع متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار تشجيع أصحاب الحرف اليدوية، والشباب وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم. 

 

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تابع  استمرار جهود مد البنية التحتية والتيسير على المواطنين خاصة بمشروعات الطرق التى يقوم بها  جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى مع إنشاء ورصف وتمهيد عدد من الطرق للتيسير على حركة المواصلات والمواطنين بسيوة ويواكب مشروعات التنمية والاقبال السياحى على الواحة. 

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رئيس مدينة سيوة 


وأكد اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح علي انه يتم  تطوير وتمهيد مجموعة من الطرق التنمويه بمدينة سيوه تشمل عدد 3 وصلات طرق (طريق الطبطاح بطول 6 كم – طريق الكثبان الرملية بطول 12 كم - طريق فطناس بطول 3 كم ) والمنتظر الانتهاء منها سبتمبر2021. 

 

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح إلي انه يتم تنفيذ الأعمال في  مدينة  سيوه عددا من  مهندسى الجهاز بمدينتي مرسي مطروح و سيوة.  

العمالة المصرية المملكة العربية السعودية الحرف اليدوية مدينة سيوة مطروح

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وائل لطفي

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