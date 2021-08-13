الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بوضوح شديد سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس، قائلا: "وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي".

 

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له: "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب".

 

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد المقبل كما تقول الشائعات.

 

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على أن تكون في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.


وأشار الوزير، غلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".
وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.
وأضاف الدكتور طارق شوقي: " لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".
وأكد شوقي، علي انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

 

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.


جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

امتحانات الثانوية لوز الموعد النهائي اعلان بشرى التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجه الثانويه العامه الدكتور طارق شوق الثانوية العامة 2021 المؤتمر الصحفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية إعلان نتيجة الثانوية العامة اعلان نتيجة الثانوية نتائج الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصرع وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

«الصحة»: 7 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

النائب العام يأمر بإحالة 3 متهمين بقتل فتاة كفرالدوار إلى الجنايات

الرئيس الجزائرى: القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم بحرائق الغابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى