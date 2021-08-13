وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بوضوح شديد سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس، قائلا: "وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له: "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد المقبل كما تقول الشائعات.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على أن تكون في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم.



وأشار الوزير، غلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي: " لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وأكد شوقي، علي انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.



جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.