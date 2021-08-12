النتيجة 15 أغسطس.. وزير التعليم يحسم جدل تنسيق الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، فيما يخص تنسيق الطلاب المؤجلين وتقسيم الثانوية من العام الماضي، والذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقا لنظام البابل شيت.

وأكد وزير التعليم، في أحد مجموعات (واتس آب) أنه تم الاتفاق على صيغة معينة تمنع تداخل مجاميع الطلاب النظاميين المقيدون بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 الذين خاضوا امتحانات هذا العام مع مجاميع طلاب التقسيم والمؤجلين من العام الماضي بحيث لا يظلم الطلاب، كاشفًا عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن تكون في الفترة من ١٥ - ١٨ أغسطس المقبل.

وأشار الوزير إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له؛ لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".