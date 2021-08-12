الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النتيجة 15 أغسطس.. وزير التعليم يحسم جدل تنسيق الثانوية العامة

غرفة عمليات الوزارة
غرفة عمليات الوزارة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، فيما يخص تنسيق الطلاب المؤجلين وتقسيم الثانوية من العام الماضي، والذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقا لنظام البابل شيت.

وأكد وزير التعليم، في أحد مجموعات (واتس آب) أنه تم الاتفاق على صيغة معينة تمنع تداخل مجاميع الطلاب النظاميين المقيدون بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 الذين خاضوا امتحانات هذا العام مع مجاميع طلاب التقسيم والمؤجلين من العام الماضي بحيث لا يظلم الطلاب، كاشفًا عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن تكون في الفترة من ١٥ - ١٨ أغسطس المقبل.

وأشار الوزير إلى أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له؛ لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

تقسيم الموعد النهائي الدكتور طارق شوقي نتيجه الثانويه العامه امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التعليم العالي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية امتحان امتحانات الثانوي خالد عبدالغفار طارق شوقى

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