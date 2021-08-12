«التضامن»: إقبال متواصل على معرض ديارنا والإيرادات تقارب 6 ملايين جنيه

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن الإقبال على معرض "ديارنا" فى مارينا بمدينة العلمين الجديدة فاق التوقعات وإيراداته تقارب 6 ملايين جنيه.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن فى تصريحات لها، أن معرض ديارنا بمارينا يعد من أهم المعارض التى تتم على مدار العام، نظرا للإقبال الكبير عليه ما يعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق.

وأكد أنه لابد من تسجيل استمارة للراغبين فى المشاركة على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم يسجل من خلالها الاسم والمنتج الذي يقدمه.

وأوضح أنه إذا كان العارض غير مسجل بقاعدة البيانات، يجرى تسجيله ويخضع المنتج الخاص به لاختبارات معينة؛ للتأكد من جودته قبل المشاركة في معارض الوزارة.

يذكر أن المعروضات تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.