الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

نائب الرئيس الموريشى يبحث مع سفيرة مصر تشجيع الاستثمارات المشتركة

نائب رئيس موريشيوس
نائب رئيس موريشيوس وعلياء سمير برهان سفيرة مصر

استقبل نائب رئيس جمهورية موريشيوس، الخميس، علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وأعرب نائب رئيس الجمهورية الموريشي خلال اللقاء عن رغبته في تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في المنطقة الحرة في ميناء بورت لويس وإمكانية تقديم الحكومة الموريشية تسهيلات للمستثمرين المصريين. 

وأوضح أنه عندما تولى في السابق منصب رئيس هيئة ميناء بورت لويس كان قد تم تدشين برنامج للتعاون مع هيئة ميناء مدينة الإسكندرية البحري تلقى بموجبه البحارة الموريشيين تدريبهم في مصر على كيفية تسيير السفن والعمل بها، مبرزاً حرصه على استمرار هذا البرنامج لقناعته بأهميته والخبرة الكبيرة التى يُمكن لمصر تقديمها لموريشيوس في هذا المجال.

وأكد نائب رئيس الجمهورية على اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات مصر الكبيرة في مجالات عدة ومن بينها التصدي لظاهرة تغير المناخ وفي مجال الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية والجلود والأحذية.

ومن جانبها، أشارت السفيرة المصرية إلى توافق هذا المشروع مع مقترح وزير المصايد السمكية الموريشي الذي بموجبه طلب أيضاً قيام مصر بتوفير دورات تدريبية للكوادر الموريشية في مجال قيادة السفن، فضلاً عن تدريب العمالة الماهرة التي تقوم بتشغيل السفن أيضاً. كما استعرضت إمكانيات مصر الهائلة في هذا المجال، لاسيما إمكانيات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري. 

وأكدت السفيرة المصرية على قيام السفارة بالعمل مع غرفة التجارة الموريشية والمتحف الوطني الموريشي لإقامة معرض للمستنسخات، وقدمت لنائب رئيس الجمهورية الدعوة ليكون ضيف الشرف في الحفل الذي تقيمه السفارة بمناسبة المسابقة التي تنظمها في مجال الرسم والإنشاء بعنوان "مصر في عيون أطفال موريشيوس".

فيما أعرب نائب رئيس الجمهورية الموريشي عن ترحيبه بمثل هذه المسابقة التي تهدف إلى تثقيف الرأي العام في بلاده حول دور مصر الحضاري، مضيفاً أنه يتطلع إلى القدوم إلى مصر وزيارة المتاحف الجديدة التي شيدتها الحكومة المصرية مؤخراً، مبدياً إعجابه الشديد باحتفال نقل المومياوات من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

سفيرة مصر في موريشيوس موريشيوس علياء سمير برهان مصر ميناء بورت لويس

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