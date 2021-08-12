الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البرومو التشويقي لفيلم «200 جنيه» (فيديو)

فيلم «200 جنيه»
فيلم «200 جنيه»

طرحت شركتي "فيردي" و"آرت ميكرز" البرومو التشويقي الأول لفيلم ٢٠٠ جنيه، الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض، على أن تقيم الشركة المنتجة عرضًا خاصًا للفيلم يوم 17 أغسطس المقبل بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

 

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، سليمان عيد ،أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل ،صابرين .

 

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

بدأت الشركة والفنانون المشاركون في عمل حملة دعائية ضخمة للفيلم الذي يجمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن لأول مرة في عمل واحد.

 

ومن المقرر أن يطرح صناع الفيلم الأغنية الدعائية للعمل الثلاثاء المقبل بالتزامن مع عرض الفيلم وهي الأغنية التي انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيلها مؤخرًا في أحد الاستديوهات الخاصة. 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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