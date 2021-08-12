انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبين غرقا فى البدرشين

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طالبين لقيا مصرعهما غرقا في نهر النيل بمدينة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من التحريات الأولية أن الطالبين نزلا للاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو ولعدم إجادتهما السباحة جرفتهما المياه ولقيا مصرعهما غرقا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمانين، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بغرق طالبين في نهر النيل بالجيزة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتقلت قوة أمنية مدعمة بقوات من الإنقاذ النهري ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثماني الغارقين وتم نقلهما لمشرحة المستشفى.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن الطالبين نزلا للاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو ولعدم إجادتهما السباحة جرفتهما المياه ولقيا مصرعهما غرقا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.