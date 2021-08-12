الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من إضاءة منفذ الحي الإماراتي الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال إضاءة منفذ الحي الإماراتي الجديد على طريق محور ٣٠ يونيو، وأعمال وضع الكاميرات والإطفاء، بعد أن قاربت الأعمال الإنشائية بالمنفذ الجديد على الانتهاء، استعدادا لبدء تشغيل المنفذ الجديد.

وأكد المحافظ أن منفذ الحى الإماراتى الجديد تم تصميمه على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، و يمر من خلاله أكبر محور مرورى امتدادا من محور ٣٠ يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البري الجديد، لافتا إلى استمرار العمل فى تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التى تحقق نظاما على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضارى، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات، مشيرا إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت طفرة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة بعد أن تم إنشاء الميناء البري الجديد وتشغيله.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكرى من أمام معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وفى إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس .

وأوضح "المحافظ" أن شارع عبدالرحمن شكرى شهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة ، وتماشيا مع أعمال التطوير التى تشهدها المناطق السكنية بمحيط الشارع ، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية فى منظومة الطرق ، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضاري بما يحقق الصورة الجمالية للحى، وفى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات.

اعلن محافظ بورسعيد أعمال الانتهاء

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