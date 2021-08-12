بدون حجز.. انطلاق أعمال تلقيح مواطنى كوم أمبو ضد كورونا «صور»

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال حقن لقاح فيروس كورونا لأهالي مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، حيث إنه تم توفيره بدون حجز حاليًا، وذلك في مبنى ملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، والذي يقع موقعه تحديدًا بجوار الإدارة الصحية الطابق الثالث، تحت إشراف الدكتور عز حامد، مدير عام الإدارة الصحية بكوم أمبو.

أعمال تلقيح مواطني كوم أمبو

وتبدأ مواعيد استقبال الأهالي للحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل يومي من الساعة الـ9 صباحًا حتى 9 مساءً، وعلى الراغبين في الحصول عليه إحضار صورة بطاقة الرقم القومي فقط، واللقاح يعطي مجانًا وبدون أي رسوم.

وتابع المهندس سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بدء أعمال حقن لقاح فيروس كورونا لأهالي مركز كوم أمبو، وذلك في مبنى ملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتعليمات الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

أعمال تلقيح مواطني كوم أمبو

جدير بالذكر أن واصل مسئولو الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية جهودهم ونشاطهم لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المتعلقة بالتواجد الميدانى بالشارع الأسواني والعمل ليل نهار لتلافي كافة السلبيات التي يعاني منها المواطن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة المهندس سيد مدنى بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والداخلية، حيث تم رفع نحو 120 طنا من التراكمات والأتربة بطريق كوم أمبو/ العباسية، وكذا بالمدخل الشمالى للمدينة بنطاق قرية الكفور، كما تم تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبى للمدينة.

أعمال تلقيح مواطني كوم أمبو

وأشار المهندس سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإزالة الفورية لمختلف أشكال الإشغالات والتعديات فى مهدها لتلافى تداعياتها فقد تمت إزالة العديد من الإشغالات والتعديات بنطاق حى شرق ، بجانب إزالة حالات تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 440 م2 بقرية إقليت، كما تمت إزالة تعديات على أراض زراعية بقرية العتمور قبلى بمساحة 400 م2.