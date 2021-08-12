رسالة خاصة وتميمة يهودية.. طقوس افتتاح مكتب اتصال إسرائيلى في المغرب (فيديو)

يختتم يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، الخميس، زيارته إلى المغرب والتي بدأها أمس على رأس وفد رفيع المستوى.

افتتاح ممثلية إسرائيل في المغرب

افتتح يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم، مكتب اتصال تابعا لتل أبيب في المغرب، بحضور نائب وزير الخارجية المغربي محسن الجزولي.

حضر مراسم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط كل من لابيد، ومحسن جزولي نائب وزير الخارجية المغربي، ودافيد جوفرين رئيس المكتب الإسرائيلي، ومئير كوهين ووزير الرفاه الاجتماعي لإسرائيل.

من جانبه، قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، إن افتتاح مكتب الاتصال للمغرب في إسرائيل سيتم قريبا.

في السياق ذاته، أكد وزير خارجية إسرائيل، اليوم، أنه اتفق مع نظيري المغربي ناصر بوريطة، على الارتقاء بالتعاون بينهما إلى علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في إسرائيل والمغرب في غضون شهرين.

وضع "مزوزاه" عند مدخل المكتب الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي أنه تم وضع “ميزوزاه” عند مدخل المكتب التابع لها في العاصمة المغربية "الرباط".

ووضع جوفرين "ميزوزاه" عند باب مدخل مكتب الممثلية الإسرائيلية في المغرب، بحضور لابيد، بالإضافة إلى تلاوة صلاة مباركة يهودية.

و"مزوزاه" تعد تميمة أو قطعة من الجلد، هي تميمة يجب وضعها عند الأبواب، في المنازل وأماكن العمل، وينقش عليها اسم الله وأيات من التوراة للتذكير بوحدانية الرب، وغيرها، اعتقادا بأنها تعمل على إحلال البركة.

رسالة من رئيس إسرائيل إلى ملك المغرب

وسلم لابيد، نظيره المغربي، رسالة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، إلى محمد السادس بن الحسين ملك المغرب.

وجاء في الرسالة دعوة الرئيس الإسرائيلي لملك المغرب بزيارة إسرائيل قريبا، معربا عن سعادته البالغة بتعزيز العلاقات بين الرباط وتل أبيب في شتى المجالات، وأنهم ملتزمون باتفاق التطبيع.

رسالة الرئيس الإسرائيلي إلى ملك المغرب

وقال، في رسالته، :"‏يشرفني باسم الشعب الإسرائيلي وإسرائيل أن أقدم التهاني الحارة بمناسبة عيد العرش.. تقبل أطيب تمنياتنا لاستمرار التقدم والازدهار للمغرب ولشعبها".

وتابع: “جلالة الملك محمد السادس، يسعدني أن ألتقي بك في المستقبل القريب، وكلنا أمل أن نقوم بتوسيع التعاون خلال السنوات المقبلة بما فيه خير للشعبين.. تقبل تحياتي للعائلة المالكة ولكل أبناء الشعب المغربي”.

توقيع 3 اتفاقيات بين إسرائيل والمغرب

وكذلك، وقع لابيد، مع ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين الرباط وتل أبيب بالمجالات التجارية، والاقتصادية والثقافية.

وأكد لابيد أنه اجتمع بوزيرة السياحة المغربية نادية فتاح، وناقشنا أهمية التعاون بين الجانبين في مجال السياحة والمجالات الأخرى، بالإضافة لتعميق العلاقات يين إسرائيل والمغرب.

وضم الوفد المرافق للابيد كل من: مئير كوهين وزير الرفاه الإسرائيلي وهو من أصول مغربية، وألون شوبيز مدير عام وزارة الخارجية، ورام بن باراك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجيش في الكنيست، وكان يشغل منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، وهو ذو أصول مغربية أيضًا.

افتتاح مكتب اتصال إسرائيل في المغرب

افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في المغرب

افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في المغرب

افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في المغرب

افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في المغرب