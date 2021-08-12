الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأيرلندلية: 96% من المتوفين بكورونا غير حاصلين على اللقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد رونان جلين، نائب كبير المسئولين الطبيين بوزارة الصحة الأيرلندية، أن ما يقرب من 96% من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية في أيرلندا كانت بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

وكشف جلين، في تصريحات أوردها موقها (ذي إندبندنت) الأيرلندي الخميس، عن أن 4.5% فقط من بين 155 بالغًا توفوا جراء "كورونا"، منذ شهر أبريل الماضي، كانوا قد حصلوا على اللقاح بشكل كامل.

أشار إلى أنه على الرغم من أن معدل التطعيم في أيرلندا يبلغ 78% بين الأشخاص البالغين و60% من إجمالي السكان، إلا أن الأرقام تشير إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يواجهون صعوبة خطيرة مع المرض هم من الأقلية التي لم تحصل على اللقاح بشكل كامل أو شبه كامل حتى الآن. 

وأكد الخبير الطبي رفيع المستوى أنه لا يوجد لقاح يوفر حماية ضد الفيروس بنسبة 100%، وسيظل بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل معرضين للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن خطرالإصابة بالمرض أو التعرض للوفاة بينهم أقل بكثير مما لو لم يحصلوا على التطعيم، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الإقبال على التطعيم في أيرلندا كان "رائعًا"، إلا أن العديد من المواطنين لم يتم تطعيمهم بعد.

رونان جلين الصحة الأيرلندية الوفيات كورونا فيروس كورونا

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