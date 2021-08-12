غدًا.. الموسيقار شاشو يفتتح حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

يستعد الموسيقار شاشو لإحياء أولى حفلاته الجماهيرية في مصر، عبر افتتاحه الحفل المنتظر للهضبة عمرو دياب في العلمين بالساحل الشمالي، مساء غد الجمعة.

ويقدم شاشو عرضا موسيقيا استعراضيا يمزج بين سحر الموسيقى الحية والعروض البصرية في تجربة موسيقية تقدم للمرة الأولى في مصر، وذلك في افتتاحية كبرى حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي، التي يشهدها الآلاف من الحضور في مسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

ويعد شاشو أول موسيقار مصري وعربي يخوض تجربة مشروع "وان مان باند"، أي تقديم موسيقي فرقة موسيقية كاملة لوحده فقط عبر عزفه جميع الآلات وتأليف كافة المقطوعات الموسيقية وتلحينها وتوزيعها وذلك عبر استخدام آلات غير مالوفة، مثل الآيباد والنفخ في جهاز موبايل وعزف الموسيقى في الهواء واستخدام مختلف الآلات الإيقاعية ونوع جديد من الكيبورد.

كما وضع شاشو بصمته في العديد من الأفلام والمسلسلات عبر وضع الموسيقى التصويرية ومنها فيلم "صابر جوجل"، وفيلم "سعيد كلاكيت"، ومسلسل "تماسيح النيل" ومسلسل الرسوم المتحركة "أباظة"، كما سعتير شاشو أول مصري وعربي يستطيع العزف على الهواء والماء عبر اختراعه لجهاز يحول لمساته على الهواء والماء لنوتة موسيقية مسموعة.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وسبقها بأيام طرح ثانى أغنياته الصيفية، وهى"اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".

وكان عمرو دياب قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بأحد الحفلات الخاصة، في أحد الفنادق الكبري مرتديًا "حلق" ذهبيًا، حيث تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور والفيديوهات لعمرو خلال الحفل.

ولم تكن المرة الأولى التي يرتدى فيها الفنان عمرو دياب "الحلق الذهبي" فقد ظهر به خلال الإعلان الخاص بعطره الذي حمل اسمه، بالإضافة إلى ارتدائه بكليب أغنية "وأنا معاك" الذي عرض في مارس الماضي.