وزيرا الزراعة والتموين يشيدان بدور «أكساد» فى تحقيق التنمية المستدامة

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور على المصيلحي ووزير التموين والتجارة الداخلية بأنشطة منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في مصر والدول العربية، ومساهمته الفعالة في تطوير الزراعة في الوطن العربي والتنمية المستدامة.

وعبر وزيرا الزراعة والتموين عن إعجابهما بالمطبوعات والوثائق العلمية وأنشطة أكساد في الدول العربية خلال زيارتهما إلى جناح «أكساد» في معرض ومؤتمر «الزراعة مستقبل مصر الواعد» الذي تنظمه مؤسسة الأهرام حالياً في القاهرة ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض على المستويين العربي والدولي وقد حرص المركز العربي دائما على المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمعارض، وتقديم إسهاماته البحثية والعلمية والتطبيقية والمشاريع الكبيرة التي ينفذها في مصر، والتي لاقت تقديراً كبيراً في الأوساط الزراعية العربية والدولية.



من جانبه، قال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد»، إن التقدير العربي لدور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لم يأت من فراغ ولكنه نتيجة لدور المركز في تطوير البحوث التطبيقية وبيت خبرة عربي لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في المناخ وندرة المياه.



وأضاف «العبيد»، أن «أكساد» لعبت دورا مهما في تطوير القطاع الزراعي العربي من خلال تنفيذ مشروعات لها مردود كبير في تحقيق التنمية المستدامة بما يساعد البلدان العربية في التأقلم مع التغيرات المناخية التي تهدد العالم، وخاصة المنطقة العربية وتوفير تقاوي محاصيل أكثر تحملا للظروف المناخية وأقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للملوحة، بالإضافة إلي توفير «قشات» من السائل المنوي لأهم السلالات العربية من الماعز الدمشقي والأغنام العواس لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان في المناطق المستهدف بمختلف المشروعات بالمنطقة العربية.



بينما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، إن مشاركة المركز العربي في معرض الأهرام تأتي تقديرا لدور مصر بالمنطقة العربية والتوعية بنشر الأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية الأكثر تحملا؛ للظروف البيئية بالمنطقة وذات إنتاجية مرتفعة مقارنة بالأصناف التقليدية.



وأضاف «خليفة»، أن مكتب القاهرة لـ«أكساد» يعمل لتنفيذ البرامج والمشروعات المعتمدة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة التابع لجامعة الدول العربية في خدمة السياسات العربية؛ لمواجهة التحديات المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي العربي والتأقلم مع الظروف المناخية.