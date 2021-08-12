محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى لأمراض الصدر

عقد اليوم الخميس المؤتمر العلمى والطبى الخاص بعلم أمراض الصدر بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائب جمال الشورى والدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد حلمى زيدان أستاذ أمراض الصدر ورئيس مؤتمر، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر بمطروح والدكتور أحمد السوهاجي نقيب أطباء مطروح، والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر وعدد من الأساتذة والأطباء من مطروح وخارجها وعمد ومشايخ مطروح.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

ورحب محافظ مطروح بالمؤتمر الذى يأتى في إطار سلسلة من المؤتمرات العلمية والطبية التى تُعقد بمطروح بهدف مزيد التوعية والوقوف على كل جديد في مجال الطب خاصة مع مواجهة جائحة كورونا كترجمة حقيقية بمدى الاهتمام بصحة المواطن المطروحي وبالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بإطلاق عدد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومن خلال تنفيذ وزارة الصحة للحفاظ على صحة الإنسان المصرى باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع، مع ضرورة نشر مزيد من الوعى بمشاركة الجهات العلمية والطبية المعنية.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

وأكد على حرص محافظة مطروح وسعيها الدائم للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة والعمل على تطوير منظومة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة في تطوير ودعم عدد من المستشفيات والعيادات بمدن المحافظة فنياً وبشرياَ مع المتابعة المستمرة للاطمئنان على الخدمات الصحية للمواطنين وما يحمل البشرى لأهالي مطروح ومنها الإعداد لافتتاح منشآت مستشفى السلوم المركزى ومستشفى برانى بعد تطويرهما وضمهما للمراكز الطبية المتخصصة بما يوفر مزيد من الرعاية الصحية لأهالى غرب مطروح واستقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

وأوضح أن ذلك جاء بعد سنوات انتظار، وكذلك تشغيل جزء من مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل صحى بمصر لتقديم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الجزء المخصص للعزل وعلاج حالات كورونا، كما يجرى الإعداد لافتتاح تطوير الوحدة الصحية بأم الرخم.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى





وأضاف أنه تم بالتعاون مع وزارة الصحة توفير جهاز أشعة جديد لمستشفى الحمام المركزى، وتوفير عدد 40 سريراً لمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح، وعدد 22 سريرًا إستقبال طوارئ بمستشفيات مطروح، وبدء تطوير مستشفى الحميات، بالإضافة للإعداد لدخول محافظة مطروح لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، كما يجري التعاقد مع عدد 150 طبيبًا واستشارى فى التخصصات الطبية المختلفة بتمويل من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تكليف 93 طبيبًا جديدًا على مستوى مستشفيات مطروح، ومقترح التعاقد مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منها مستشفيات القبارى وجمال عبد الناصر بالإسكندرية.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر العلمى والطبى