«حماة الوطن»: إيمان الرئيس بالشباب أسهم فى تأهيلهم لتولى المناصب القيادية

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، التحية والتقدير لشباب مصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق اليوم الخميس 12 أغسطس 2021.

وقال الحزب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أب لكل المصريين وأن إيمانه بالشباب خاصة منذ توليه مقاليد حكم البلاد، أسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه الثقة المطلقة في شباب مصر وفي عزيمتهم وقدرتهم وحبهم وإخلاصهم للوطن، من أجل تحقيق البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف الحزب، أن القيادة السياسية الواعية حرصت كل الحرص على تبني ورعاية شبابها وتمكينهم بعد تأهيلهم وثقل مهاراتهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، إلى أن أصبحوا مثالاً يحتذى به أمام العالم أجمع، ليثبتوا أنهم الحاضر والمستقبل، وبشباب مصر يحيا الوطن الغالي".

الجدير بالذكر، أن العالم يحيي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، يوم الشباب العالمي، باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال بيوم الشباب سنويًا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم، بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

يُحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

واقترح شباب اجتمعوا في عام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي فكرة يوم الشباب الدولي، حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولي للشباب لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية.

وفي عام 1998، اعتمد قرار يعلن يوم 12 أغسطس بوصفه يوم الشباب الدولي في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، الذي استضافته حكومة البرتغال بالتعاون مع الأمم المتحدة (عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة 8 - 12 أغسطس 1998).

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك التوصية بعد ذلك في دورتها الرابعة والخمسين في قرارها 54/120 المعنون "السياسات والبرامج المتصلة بالشباب" يوم 17 ديسمبر 1999).

وأوصت الجمعية بتنظيم أنشطة إعلامية للجمهور لدعم هذه المناسبة لكونها وسيلة لإذكاء الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1996.

كما يمثل قرار مجلس الأمن 2250 يوم 9 ديسمبر 2015 بشأن الشباب والسلام والأمن اعترافاً غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك بناة السلام الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف، ويضع الشباب بوضوح شركاء مهمين في الجهود العالمية.