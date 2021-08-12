وزير الأوقاف يهنئ مفتى الجمهورية بثقة الرئيس السيسى

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمد لمدة عام، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.

من ناحيته، قدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جزيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021، كما توجه بالشكر والعرفان إلى الرئيس على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال مفتي الجمهورية-في بيان له: «هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرًا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب، بل في العالم أجمع».

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وتابع فضيلة المفتي: "سيادة الرئيس، نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمدة عام اعتبارًا من الغد 12/8/2021، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر سيادته قرارًا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.