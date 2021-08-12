الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

في اليوم العالمي للشباب.. نائب محافظ مطروح: الدولة نجحت في وضع الخطوط الرئيسية لتمكين الشباب

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهتم بالشباب وأن يكون لهم دور قوي وفعال في المجتمع حيث كان الرئيس شديد الحرص على اختيار مجموعة من الكوادر الشبابية المؤهلة على أعلى مستوى لكي يقودوا مرحلة التغير حيث كان ذلك واضحا في اختيار نواب المحافظين.

وأوضحت نائب محافظ مطروح لـ"الدستور، أن جميع الشباب من نواب المحافظين اجتهدوا لكي يكونوا على قدر ثقة القيادة السياسية بهم مؤكدة أن الدولة دعمهتم بكافة الإمكانيات من تدريبات في الأكاديمية الوطنية للتدريب ولقاءات مع  كبار رجال الدولة  والتنفيذيين لتأهيلهم إلي قيادة  المسيرة إلى الأمام.

وأضافت أنها بعد توليها منصب نائب لمحافظ مطروح خاطبت فئة الشباب بشكل خاص وقامت بتشكيل فرق عمل من الشباب الواعي المثقف من أبناء مطروح والبحث عن الخبرات والكفاءات الشبابية داخل إدارات الدواوين وتم منحهم تدريبات متنوعة ليكونوا قادة المستقبل مؤكدة على أنه بعد تدريب الشباب أصبح هناك كوادر داخل الدواوين على قدر عال من الكفاءة.

وتابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أنه تم إطلاق بعض التدريبات داخل دواوين المحافظة والمديريات الخدمية بمشاركة عددا من الشباب الطموح في مطروح في مجال الاتصالات بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية ومركز صقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تم إنشاء مركز تدريب متكامل بمكتبة مصر العامة في مطروح لاستفادة كافة الشباب بالمحافظة.

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التنمية المحلية القيادة السياسية نائب محافظ مطروح مطروح

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