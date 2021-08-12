الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: برامج لتوعية الشباب بخطورة الإدمان فى 750 مركز شباب

انت اقوى من المخدرات
انت اقوى من المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه على مدار العام الماضى شارك الشباب المتطوعين  لدى الصندوق فى تنفيذ  العديد من المبادرات والبرامج التوعوية منها برنامج "اختار حياتك" بـ2000 مدرسة على مستوى الجمهورية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، كما تم تنفيذ البرنامج في 750 مركز شباب والعديد من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وكذلك تنفيذ مبادرات لتوعية المواطنين بمحطات المترو والسكك الحديد والشواطئ بالمناطق الساحلية، مع إعداد 40 معسكرا شبابيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات من خلال  تنفيذ  أنشطة توعوية وبرامج تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الصندوق أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 73 ألفا و318 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ، منهم 2403 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد، نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.32% بينما بلغت نسبة الإناث 5.68%.

ويتلقى الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج.

وزيرة التضامن تعاطي المخدرات علاج الإدمان الجامعات والمعاهد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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