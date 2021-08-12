القبض على شقيقين بتهمة قتل مزارع بسبب لهو الأطفال فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على شقيقين بتهمة قتل مزارع جارهما فى قليوب إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة عزبة الزيتون دائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوة امنية وتبين وجود متوفى ويدعى "فتحى ا ا"62 سنه مزارع وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال فقام المتهمان بطعن المجني عليه بالسكين طعنتين فى الصدر والفخذ ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وألقى القبض على المتهمين وهما "ا م ص" وشقيقة "م م ص" وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات القبض على سائق أثناء ترويجه شحنة برشام تامول على الشباب فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثان وتم التحفظ على المتهم وأمرت النيابة بحبسة 4 أيام على مة التحقيقات وإرسال المضبوطات للطب الشرعى.