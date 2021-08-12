الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأمريكية تخرج 30 صهريج نفط من سوريا إلى العراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أخرجت القوات الأمريكية، رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وذكر التليفزيون السوري، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجًا معبأ بالنفط، إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة له إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وكانت القوات الأمريكية أخرجت، في وقت سابق، رتلا مؤلفا من 80 صهريجًا محملا بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.

وفي سياق متصل،  أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، وجود تعاون أمني كبير مع قوات "الأسايش" في تبادل المعلومات حول تواجد الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوسائل إعلام عراقية، إن هناك تعاونا كبيرا مع قوات الاسايش في تبادل المعلومات حول تواجد الإرهابيين واستهدافهم"، لافتا إلى أن "قيادة العمليات المشتركة هي من تفعل هذه الجهود وتخطط وتقوم بها.

من جانب آخر، أوضح الخفاجي، أن "قيادة العمليات باشرت بحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية من خلال نصب الكمائن، إضافة إلى المعلومات الاستخبارية والأمنية الواردة، فضلا عن تسيير دوريات أمنية واستطلاع جوي وفني"، مبينا أن "الأهالي متعاونون في تقديم المعلومات حول الجهات التي تستهدف تلك الأبراج".

وأضاف أن "المعلومات التي يقدمها المعتقلون لدينا، يتم الاستفادة منها بشأن إمكانية قيام التنظيمات الإرهابية في استهداف أبراج الطاقة"، مشيرا إلى أن "الجهد الفني والاستخباري مفعل بشكل كبير جدا في هذا المجال".

وتابع الخفاجي أن "قواتنا أحبطت استهداف أبراج نقل الطاقة في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار وشمال بغداد ومناطق أخرى"، لافتا إلى أن "ذلك يدل على فعالية وقدرة قواتنا الأمنية في هذا الجانب".

وسبق وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، عن تقدم القوات وفقا لمعلومات استخبارية مهمة في عملية تطهير صحراء الأنبار غربي البلاد، من بقايا فلول "داعش" الإرهابي.

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