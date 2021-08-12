الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التأديبية» تؤيد مجازاة موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفته نظام الحضور والانصراف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم 4 أيام من راتبه عام 2017، لما نُسب اليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

- تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية، بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد موظف بإحد المصالح الحكومية، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير بإحدى المصالح بسوهاج، وتضمنت الشكوى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة/ وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائى بينه وبينهم.

وقالت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للطاعن، أنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بإحدى المصالح والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه للمقر بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة المقر قبل الساعة الواحدة ظهرا، والتوجه إلى مكتب الخبراء مما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف .

وأسست المحكمة حكمها على، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها، هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه، حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية .

المحكمة التأديبية الجهاز المركزى للمحاسبات الخصم مخالفة اللوائح رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

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