الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: ارتفاع حجم الطلب على مواد البناء ونمو مبيعات السوق الفترة المقبلة

مواد البناء
مواد البناء

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والخبير المالي، أن الفترة المقبلة ستشهد  ارتفاعات متتالية و متلاحقة  لمواد البناء، وذلك يرجع  لعدة أسباب أهمها نظرة الدولة  حول خطة التعمير والتشييد والبناء وتوسعات بالأماكن  المهولة من 7 إلى 8%  لزيادة الرقعة  السكانية  وفقا  للخطط العمرانية،  فبالتالي  سيتم ارتفاع الطلب على مواد البناء وقطاع التشييد والعقارات وأيضا سترفع خدمات قطاع النقل . 

ترقب ارتفاعات جديد بمواد البناء 

و قال  الخبير الاقتصادي والخبير المالي، لـ«الدستور» ، أن أسهم قطاعات مواد البناء  الخام ارتفعت عالميا  منذ بداية شهر يوليو الماضي ، مؤكداً أن هناك ارتفاعات أخرى مرتقبة بعد ارتفاع  الأسعار بنسبة 3%  قد تصل إلى 5% مما يرفع إسهام بمواد البناء بحركة التداول بالبورصة المصرية والعالمية، لتقود حركة الاقتصادي المصري بقوة وليصبح قطاع التشييد والبناء رقم واحد فى مصر لتحريك الاقتصاد " التشييد والبناء "  وذلك بناء حياة جديدة ذكية قطارة للتنمية .  

 

 

 

- تقرير أسعار مواد البناء 

و تستعرض "الدستور" أسعار الأسمنت  التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،  التي زادت بنسبة 30% عن مثيلتها من العام السابق 2020 

اسم المنتج 

سعر الطن 

العربية للأسمنت منتج المسلح 810 جنيهات
العربية للأسمنت منتج النصر 795 جنيها
شركات الصناعات مواد البناء منتج التعمير 820 جنيها 
أسمنت اسيك المنيا 815 جنيها
أسمنت اسيك المنيا منتج حورس 810 جنيهات
أسمنت النهضة منتج الصخرة 803 جنيهات
أسمنت الوادي النيل منتج المصري 813 جنيها
لافارج للأسمنت منتج المخصوص 800 جنيها
أسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 803 جنيهات
أسمنت العريش منتج العسكري 813 جنيها
اسمنت بني سويف   823 823 جنيهات
أسمنت السويدى 830 جنيها

 

- سعر الأسمنت الأبيض فى مصر 

 أسمنت  سيناء الأبيض السعر للطن 2280 جنيها 

أسمنت سوبر سيناء السعر للطن 2300 جنيه

اسمنت رويال المنيا الأبيض سوبر رويال السعر للطن 2275 جنيها

أسمنت حلوان المنيا الواحد الأبيض السعر للطن 2250 جنيها

- أسعار الأسمنت المخلوط 

سجل سعر طن  الأسمنت سيناء النخيل 830 جنيها 

سجل سعر طن الأسمنت حلوان منتج الواحة  للطن 830 جنيها 

- أسعار أسمنت المقاوم سي  ووتر بمصر اليوم 

سجل سعر طن الاسمنت أسيوط المقاوم  960 جنيها للطن 

جاء سعر طن اسمنت لافارج قاهر البحار 960 جنيها 

بينما سجل سعر طن اسمنت سي ووتر 960 جنيها 

وجاء سعر طن اسمنت السويدي المقاوم  970 جنيها للطن 

 

 

ترقب بارتفاعات ىخري بمواد البناء خلال الفترة المقبلة الدولة تحرص على مواكبة التغير أسعار مواد - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا التشييد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

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