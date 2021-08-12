خبير اقتصادي: ارتفاع حجم الطلب على مواد البناء ونمو مبيعات السوق الفترة المقبلة

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والخبير المالي، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات متتالية و متلاحقة لمواد البناء، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها نظرة الدولة حول خطة التعمير والتشييد والبناء وتوسعات بالأماكن المهولة من 7 إلى 8% لزيادة الرقعة السكانية وفقا للخطط العمرانية، فبالتالي سيتم ارتفاع الطلب على مواد البناء وقطاع التشييد والعقارات وأيضا سترفع خدمات قطاع النقل .

ترقب ارتفاعات جديد بمواد البناء

و قال الخبير الاقتصادي والخبير المالي، لـ«الدستور» ، أن أسهم قطاعات مواد البناء الخام ارتفعت عالميا منذ بداية شهر يوليو الماضي ، مؤكداً أن هناك ارتفاعات أخرى مرتقبة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 3% قد تصل إلى 5% مما يرفع إسهام بمواد البناء بحركة التداول بالبورصة المصرية والعالمية، لتقود حركة الاقتصادي المصري بقوة وليصبح قطاع التشييد والبناء رقم واحد فى مصر لتحريك الاقتصاد " التشييد والبناء " وذلك بناء حياة جديدة ذكية قطارة للتنمية .

- تقرير أسعار مواد البناء

و تستعرض "الدستور" أسعار الأسمنت التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي زادت بنسبة 30% عن مثيلتها من العام السابق 2020

اسم المنتج سعر الطن العربية للأسمنت منتج المسلح 810 جنيهات العربية للأسمنت منتج النصر 795 جنيها شركات الصناعات مواد البناء منتج التعمير 820 جنيها أسمنت اسيك المنيا 815 جنيها أسمنت اسيك المنيا منتج حورس 810 جنيهات أسمنت النهضة منتج الصخرة 803 جنيهات أسمنت الوادي النيل منتج المصري 813 جنيها لافارج للأسمنت منتج المخصوص 800 جنيها أسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 803 جنيهات أسمنت العريش منتج العسكري 813 جنيها اسمنت بني سويف 823 823 جنيهات أسمنت السويدى 830 جنيها

- سعر الأسمنت الأبيض فى مصر

أسمنت سيناء الأبيض السعر للطن 2280 جنيها

أسمنت سوبر سيناء السعر للطن 2300 جنيه

اسمنت رويال المنيا الأبيض سوبر رويال السعر للطن 2275 جنيها

أسمنت حلوان المنيا الواحد الأبيض السعر للطن 2250 جنيها

- أسعار الأسمنت المخلوط

سجل سعر طن الأسمنت سيناء النخيل 830 جنيها

سجل سعر طن الأسمنت حلوان منتج الواحة للطن 830 جنيها

- أسعار أسمنت المقاوم سي ووتر بمصر اليوم

سجل سعر طن الاسمنت أسيوط المقاوم 960 جنيها للطن

جاء سعر طن اسمنت لافارج قاهر البحار 960 جنيها

بينما سجل سعر طن اسمنت سي ووتر 960 جنيها

وجاء سعر طن اسمنت السويدي المقاوم 970 جنيها للطن