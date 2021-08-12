الاحتلال الإسرائيلي يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، 5 مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وشرع أفراد من عائلة خضر، في هدم خمسة منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، حال قيام بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها .

وكانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، وأجبرتهم بلدية الاحتلال، على الهدم لصالح المستوطنين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض، التي تقام عليها المنازل، منذ عام 1962 .

وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر، ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شؤون القدس، أمس الأربعاء،فقد هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا في بيت لحم ونابلس والخليل وجنين وطوباس.

وقالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إنه تم اعتقال أدهم ناصر عواد، 28 عامًا، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية منزل والده وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين بعد اقتحام بلدة بيتا ومداهمتها لعدد من المنازل، كما اعتقلت فلسطينيًا خلال مداهمة مخيم عسكر الجديد.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو الماضي، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وقتل 7 فلسطينيين خلال هذه المواجهات وأصيب واعتقل المئات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من ضمنهم الأسير المحرر حمزة عبدربه المشني الحلايقة، بعد أن داهمت منزله في بلدة الشيوخ شمال الخليل، وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير الحلايقة قبل يومين بعد قضائه 16 عامًا في الأسر.

كما اعتقلت القوات فلسطينيًا ونجله من قرية حدب الفوار، وآخر من بلدة يطا، جنوب الخليل، واعتقلت القوات شابًا، لم يتم التعرف على هويته بعد، من قرية أم الريحان جنوب غرب جنين وصادرت مركبته.

وفي طوباس بالضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين بعد مداهمة منزلهما.. ودارت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المدينة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.