وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل خطة رقمنة الإدارة المحلية بالمحافظات

ارشفة المستندات الحكومية وميكنة الخدمات وتدريب العاملين

تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة مشتركة تهدف إلى ميكنة أعمال وزارة التنمية المحلية، وربط الإدارة المحلية ببعضها من خلال شبكة موحدة للعمل على التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات سواء من ديوان عام الوزارة أو من دواوين المحافظات، بربط 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الفايبر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعاونًا وثيقًا ومشتركًا بين الوزارتين، ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يشمل عدة جوانب مهمة؛ أولها ميكنة خدمات المحليات وتحسين دورات العمل، والثاني تنفيذ خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال أرشفة المستندات والوثائق الحكومية للوزارة؛ لتسهيل التعامل مع دولاب عمل الحكومة الجديد فور عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأشار «طلعت»، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لتأهيلهم لبيئة العمل التكنولوجية الجديدة داخل الحي الحكومي، وتوعيتهم بالتطبيقات المشتركة والخاصة بين الوزارات وبعضها، موضحًا أن ربط قواعد بيانات الحكومة ودمجها أدى إلى سهولة التعامل والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المنظومة.

وبين أنه يجري حاليًا إنشاء وحدات للتحول الرقمي داخل كل محافظة للتعامل مع دولاب عمل الحكومة، وربطها مع المحافظين لميكنة جميع أعمال المحليات والأحياء والمدن وبناء شبكة اتصال رقمية لتبادل البيانات عبر الإنترنت المؤمن مع المحافظات، وتنفيذ مجموعة من تطبيقات المحمول وميكنة دورة عمل وحدات المتغيرات المكانية حتى مستوى الوحدة المحلية والقروية على منظومة إلكترونية مؤمنة.

وذكر أن هناك تطويرًا شاملًا في منظومة عمل الحكومة، يشمل جميع الوحدات المحلية والإدارات ودواوين المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تخزين وقراءة البيانات وإتاحة الخدمات الحكومية عن بعد "أون لاين".

وأشار إلى أنه يجري تدريب العاملين بالوزارة والإدارة المحلية لتجهيزهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتعامل مع النظام الجديد لإدارة دولاب عمل الحكومة.