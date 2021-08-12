الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرارة الجو تتسبب فى حرائق بالغابات جنوب إيطاليا

حرائق بالغابات جنوب
حرائق بالغابات جنوب إيطاليا

انتشرت حرائق غابات أشعلتها رياح ساخنة في جنوب إيطاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من تسجيل محطة مراقبة في صقلية درجة حرارة بلغت 48.8 مئوية، يعتقد بعض العلماء أنها قد تكون الأعلى في تاريخ أوروبا.
وسُجلت درجة الحرارة شديدة الارتفاع، التي لم تؤكدها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بعد، قرب مدينة سيراكيوس في جنوب شرق جزيرة صقلية.
وقال مرفق الإطفاء على "تويتر" إنه نفذ أكثر من 500 عملية في صقلية وكالابريا في الاثنتي عشرة ساعة الماضية واستخدم خمس طائرات في محاولة لإخماد الحرائق من أعلى.

 وأضاف أن "الوضع الآن تحت السيطرة في الجزيرة".
ووردت أنباء عن أضرار بالغة في كالابريا، حيث فرت عائلات من منازلها وتوفي شخص أمس الأربعاء.
ومن المنتظر ارتفاع درجات الحرارة في عدة مدن إيطالية منها العاصمة روما غدًا الجمعة، إذ من المتوقع أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها وفقًا لنشرة أصدرتها وزارة الصحة.

في سياق آخر، توصلت دراسة جديدة تتبع العلامات الحيوية للكوكب إلى أن العديد من المؤشرات الرئيسية لأزمة المناخ العالمية تزداد سوءًا وإما تقترب أو تتجاوز نقاط التحول الرئيسية مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية: فإنه بشكل عام، وجدت الدراسة أن حوالي 16 من أصل 31 علامة حيوية للكواكب تم تتبعها، بما في ذلك تركيزات غازات الاحتباس الحراري ومحتوى حرارة المحيطات والكتلة الجليدية، قد سجلت أرقامًا قياسية جديدة مقلقة.

وقد قال النائب عن حزب العمال البريطاني إد ميليباند إن أكبر عدو لنا لم يعد إنكار التغيرات المناخية، ولكن الذين يرفضون التصرف بالسرعة التي يتطلبها العالم من أجل التغلب على هذا التغير.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: أن "ما نقوم به في السنوات القليلة المقبلة ستكون له آثار لمئات السنين، وما لم يخفض العالم انبعاثاته إلى النصف في هذا العقد، فمن المحتمل أن نفقد فرصة تجنب ارتفاع درجة حرارة أعلى بكثير من 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015".

وتابع:"لقد رأينا الآثار الكارثية لعالم دافئ بمقدار 1.2 درجة مئوية فقط، ماذا يحدث إذا وصلنا إلى 2.5 أو 3 درجات مئوية؟، بحلول ذلك الوقت، سننظر إلى فصول الصيف الأخيرة على أنها ليست الأكثر سخونة التي شهدناها على الإطلاق، ولكن في جميع الاحتمالات، سنقول إنها كانت الأفضل بالنسبة لنا على الإطلاق".

ارصاد الحرارة إيطاليا درجة حرارة الوضع

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