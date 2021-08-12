رفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

رفعت الجهات المعنية (52) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 2873 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1023 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و107 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و34 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.