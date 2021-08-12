الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ممرضة تعرضت للاغتصاب في حلوان: «هددوني بكتر على رقبتي»

اغتصاب
اغتصاب

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة مع متهمين باغتصاب ممرضة داخل شقة سكنية في منطقة عرب راشد بحلوان.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها التي نجحت في التعرف على المتهمين أثناء مواجهتهم وبكت قائلة: «حطوا كتر على رقبتي وصوروني عريانة.. أنا أصلا معرفهمش.. أنا بساعد الجيران وبمرضهم.. ده ذنبي».

- أقوال المجني عليها أمام  النيابة

وقالت أن المتهم الأول استدرج المجني عليها عقب مهاتفتها وطلب حضورها لمسكنه لإعطاء والدته حقنة وتمريضها، وعندما تأخرت أرسل إليها طفلًا لإحضارها، وذلك بمساعدة المتهم الثاني زوج شقيقته، وعندما حضرت استقبلها وأدخلها إلى غرفة النوم.

وقالت : «أنا اترعبت لما دخلت الأوضة ملقتشي حد جوه ولقيت راجل ماسك حاجة زي المشرط أو الكتر، وهددني بيها وبدأوا ينزعوا ملابسي وقيدوني وبدأوا يصوروني، وبدأ المتهم الأول يلامس جسدي وموطن عفتها، وتناوبوا على اغتصابي عدة مرات».

وكانت المجني عليها  قد توجهت لقسم شرطة حلوان، وقامت بتحرير المحضر اللازم، وبضبط المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحسبهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 -عقوبة الاغتصاب


وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنه ميلاديه كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة».

 

ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

ممرضة اغتصاب هددوني بكتر على رقبتي نيابة حلوان الجزئية منطقة عرب راشد أقوال المجني عليها كتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات ملقاة بالطريق في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بقيادة حاخام متطرف

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من عدة مناطق

إسرائيل تشدد قيود مكافحة كورونا فى ظل ارتفاع الإصابات