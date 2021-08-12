165 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 ألفًا و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله البلاد منذ 10 أبريل الماضي.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 165 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في الفلبين إلى 29 ألفا و539 حالة وفاة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و700 ألف و363 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 9 آلاف و90 شخصا، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و583 ألفًا و161 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.