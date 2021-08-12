الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديسة «يوليطة»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديسة يوليطة.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليطة.

ولدت بقيصرية القبادوق من أبوين مسيحيين غنيين فورثت عنهما أموالًا جزيلة فاغتصبها منها أحد الظالمين بواسطة شهود زور أقامهم ضدها بالرشوة، ولما علم أنها تريد إقامة الحجة عليه لتظهر اغتصابه وكذبه وشي بها عند والى القبادوق أنها مسيحية فقالت في نفسها إن الأشياء الحاضرة ليست شيئًا لتعرضها للضياع، أما الأمور المقبلة فإن أنا اقتنيتها فلن ينزعها أحد مني ولما حضرت أمام الوالي اعترفت باسم المسيح فطرحها في النار فأسلمت روحها الطاهرة بيد الرب، ونالت عوض أملاكها الفانية الحياة الأبدية وقد مدحها القديس باسيليوس الكبير كثيرًا.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بسادس أيام صوم السيدة العذراء مريم، الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري، لينتهي في اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه، وهو صوم من الدرجة الثانية بحسب التقسيم الكنسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.