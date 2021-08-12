اليوم.. نائب وزير السياحة تتفقد فنادق الغردقة ومراكز تحليل كورونا للسياح

تجري الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعددًا من فنادق الغردقة ومراكز فحص وتحليل كورونا للسياح، وذلك ضمن جولتها للمدن السياحية لمتابعة أنشطة القطاع السياحي.

وأكدت مصادر خاصة بمكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن نائب الوزير للسياحة وصلت مساء أمس الأربعاء، بتكليف من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفنادق والوقوف على الأعمال والخدمات المقدمة للسياح من خلال مقار تحليل PCR للسياح، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتوجه إلى مدينة شرم الشيخ فور انتهاء جولتها بالغردقة لمتابعة بعض الأعمال بقطاع السياحة هناك.

الروس سيعيدون السياحة المصرية لسابق عهدها

واستقبل العاملون بالقطاع السياحي في منتجعات البحر الأحمر، عودة الرحلات الروسية واستئنافها مرة أخرى بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات، بفرحة شديدة، حيث استقبل مطار الغردقة أمس طائرتين روسيتين على متنهما 800 سائح روسي ضمن أولى الرحلات التي تصل الغردقة بعد فترة التوقف.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجموعة فنادق سياحية، إن عودة السياح الروس لمنتجعات الغردقة وشرم الشيخ سيكون له مردود ايجابي على القطاع السياحي المصري كافة، وخاصة أن القطاع السياحي يشهد انتعاشة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الروس يعشقون الغردقة وشرم الشيخ وهي من الأماكن المفضلة لديهم، وأن عودة الرحلات سيساهم في عودة الريادة للقطاع السياحي بعد فترة ركود ما بين توقف حركة الطيران بسبب تفشي جائحة كورونا عالميًا وتوقف حركة الطيران الروسي لمصر.

وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أن العاملين بالقطاع السياحي تلقوا خبر عودة الرحلات الروسية بفرحة وسعادة عارمة، وذلك لأن الروس يشكلون عنصرًا أساسيًا في السياحة الوافدة للغردقة وشرم الشيخ.

وقال حسني شوقي مسؤول بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، إن الروس سيفدون للغردقة بأعداد كبيرة وخاصة أن هناك مبشرات بزيادة عدد الرحلات، خاصة مع زيادة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المتبعة سواء بالمطارات المصرية أو الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أن هناك اشتياق كبير لدى الروس لزيارة منتجعات البحر الأحمر بعد فترة التوقف الكبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت لعودة الروس بتدريب العاملين لديها وتطوير وتجديد المنشآت خلال فترة التوقف، مما يساهم في جذب أعداد أكبر من المقرر وصولها، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية كانت واضحة ومكثفة في فتح سوق السياحة الروسية مرة أخرى، بجانب فتح أسواق سياحية جديدة امام السياحة المصرية.



عودة الروس ستنعش السياحة بالغردقة وشرم الشيخ

وقال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي سيشهد حالة من الانتعاشة خلال الفترة المقبلة خاصة مع عودة رحلات الشارتر بين روسيا ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدًا أن الروس يمثلون نسبة 30٪؜ من السياحة الوافدة لمصر، وأن المرشدين للغة الروسية بدأوا في العودة لعملهم بعد توقف الرحلات الروسية دام حوالي 6 سنوات.

وأضاف لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي شهد ارتفاعًا في نسب الإشغال بالفنادق في الفترة الأخيرة وخاصة مع زيادة حجوزات المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن الجهود التي تمت من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا كانت لها دورًا كبيرًا في جذب عدد كبير من السياح للمنتجعات المصرية، لافتًا إلى أن خطوة تطعيم وتلقيح العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا كان لها مردودًا إيجابيًا .

الغردقة تستقبل أول طائرتين روسيتين

كان مطار الغردقة الدولي، استقبل أمس الاثنين، رحلتي طيران سياحي مباشر قادمتين من موسكو إلى الغردقة، على متن الخطوط الجوية الروسية والشركة الوطنية مصر للطيران، بعد توقف دام مايقرب من 6 سنوات.