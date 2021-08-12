الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد انتشال 3 جثث.. البحث عن 4 أشخاص في «انقلاب تروسيكل بالبحر اليوسفي بالمنيا»

غريق
غريق

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، البحث عن جثث 4 بعد غرق تروسيكل كان يقلهم برفقة 9 آخرين في البحر اليوسفي بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عددً من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتبيّن من التحريات الأولية أن التروسيكل كان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص، تم انتشال جثث 3 منهم فيما لايزال 4 أشخاص في تعداد المفقودين، وتواصل قوات الإنقاذ النهري  جهودها للبحث عن جثثهم داخل المجرى المائي للترعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، كما تم انتشال 3 جثث، وجاري البحث عن  4 جثث آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي لأنتشال جثثهم .

تحرر عن الواقعة، المحضر اللازم وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة اسباب وتفاصيل وقوع الحادث .

المنيا انقلاب تروسيكل البحر اليوسفي بأبوقرقاص البحث عن 4 جثث مصرع 3 اشخاص

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