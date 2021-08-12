دراسة كندية: الضوضاء لها تأثير على الإصابة بأمراض القلب

وجدت دراسة طبية جديدة ، نشرت من قبل مجلة الجمعية الصوتية الأمريكية، أن التعرض طويل الأمد للضوضاء الصاخبة في العمل يؤدي إلى زيادة طفيفة في خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك قال الباحثون إن زيادة المخاطر لا تعتبر كبيرة بما يكفي لجعل الضوضاء في مكان العمل عاملاً خطيرًا في تطور أمراض القلب.



وفي تقييم ما يقرب من 6.300 من البالغين العاملين الكنديين ، كان أولئك الذين تعرضوا لضوضاء عالية في العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ارتفاع ضغط الدم بنسبة 10٪، مقارنة بمن لم يعملوا.. وأظهرت البيانات في البيئات الصاخبة.



ووفقًا للباحثين فى وزارة الصحة الفيدرالية الكندية، فى أوتاواه ، فإن أولئك الذين عملوا في أماكن صاخبة لمدة 10 سنوات أو أقل لم يكن لديهم أيضًا مخاطر أعلى بشكل كبير للإصابة بمضاعفات متعلقة بالقلب.

وقال "ديفيد ميشود"، الباحث فى وزارة الصحة الفيدرالية الكندية، فى بيان صحفى: "الضوضاء قادرة بالتأكيد على العمل كمسبب للضغط والتسبب في ردود فعل في الجسم، وهناك قاعدة علمية كبيرة تظهر الروابط بين التوتر وأمراض القلب والأوعية الدموية ".



وأضاف: "لكن يبقى السؤال: هل الضوضاء المهنية كافية للتسبب في أمراض مرتبطة بالتوتر عندما يكون التعرض عند مستويات أقل من تلك المعروفة بإضعاف السمع؟".



وفي هذه الدراسة، قام "ميشود" وفريقه البحثي بتقييم العلاقة بين الضوضاء وفقدان السمع وخطر الإصابة بأمراض القلب لدى ما يقرب من 6.300 بالغ كندي عامل.

وقال الباحثون إن ما يقرب من 1.700 من البالغين الذين شملهم التحليل أفادوا أنهم عملوا في بيئات صاخبة لمدة 10 سنوات أو أقل، بينما أشار 1.100 آخرين إلى أنهم عملوا في أماكن صاخبة لمدة 10 سنوات أو أكثر.



وأظهرت البيانات أن ما يزيد قليلاً عن 45٪ من المشاركين الذين عملوا في أماكن صاخبة أفادوا بأنهم يعانون من ضعف السمع في كلتا الأذنين ، مقارنة بـ 16٪ ممن عملوا في هذه البيئات لمدة 10 سنوات أو أقل و 22٪ ممن لم يعملوا فيها .. مع ذلك، كان هناك ارتباط ضئيل بين التعرض للضوضاء ، أو فقدان السمع الناتج، وخطر إصابة العمال بأمراض القلب.



كما قال الباحثون إنه على الرغم من أن إرتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب كانت أكثر شيوعًا بشكل طفيف بين أولئك الذين تعرضوا للضوضاء في مكان العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر مقارنة مع أولئك الذين عملوا في بيئات أكثر هدوءًا ، فقد أبلغ المزيد من هؤلاء العمال أيضًا عن تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

وقال "ميشود": "كان اهتمامنا الرئيسي يتعلق بالسمع بين الكنديين ، وليس تحديدًا ما إذا كان التعرض للضوضاء قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ".. وأضاف بقوله: "لقد أدركنا أن لدينا البيانات اللازمة للنظر في العلاقة بين الضوضاء ونتائج أمراض القلب والأوعية الدموية على المستوى الوطني".

