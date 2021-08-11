محمد حماقى يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «زيها مين»

تصدر محمد حماقي تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “زيها مين” لليوم السادس على التوالي وذلك بعد طرحها 5 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

وتصدر حماقي بأغنية “زيها مين” حيث حققت نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير واقتربت الأغنية من المليون السابع وحققت نسبة مشاهدة وصلت إلى 6 مليون 427 ألف مشاهدة.

صناع أغنية زيها مين:

وتعد أغنية “زيها مين” الأولى ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “يا فاتني”، وتعاون النجم محمد حماقي في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

كلمات أغنية “زيها مين”:

حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين ياليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين



تفاصيل ألبوم محمد حماقي الجديد

كان محمد حماقى انتهى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "يافاتنى" بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.