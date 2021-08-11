بـ10 ملايين جنيه.. رصف 11 شارع بأحياء عامرية أول و ثان في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها امام اهلها وزوارها.

رصف 11 شارع بأحياء عامرية

وأكد المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي احياء العامرية أول وثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف 11 شارع من شوارع أحياء عامرية أول وثان خلال العام الحالي بتكلفة اجمالية تقدر بـ10 ملايين جنيه، حيث تبلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية أول 1841 كم بعدد 6 شوارع، أما إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية ثان فتبلغ 4298 كم بعدد 5 شوارع.

رصف 11 شارع بأحياء عامرية





ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم رصف 6 شوارع بنطاق حي العامرية أول وهم (شارع المنتصر للبويات، وشارع امتداد شارع مكتب الصحة، وشارع مكتب الصحة، شارع مجمع الخدمات بشربات، ومجمع مدارس أم سلمة، ومجمع مدارس أم سلمة مدخل الشارع)، أما بنطاق حي العامرية ثان فقد تم رصف 5 شوارع وهم (قرية مصطفى كامل، وقرية الصاعدة، وقرية العراق، و قربة اليمن، و قرية الصناهرة).

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية، على سرعة الإنتهاء من جميع المشروعات بأحياء المحافظة من مشروع رفع كفاءة الطرق وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير ميدان محطة مصر، مع تكثيف العمل بنطاق أحياء الثغر، وشن الحملات الرقابية والمحاسبة على التجاوزات، وفرض القانون لردع المخالفين.

رصف 11 شارع بأحياء عامرية